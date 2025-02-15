Участников массовой драки в московской «Кофемании» арестовали на 15 суток

Суд арестовал троих участников драки в московской «Кофемании» на 15 суток

Дорогомиловский суд Москвы назначил троим участникам драки в ресторане «Кофемания» на Кутузовском проспекте административный арестсроком на 15 суток. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов.

Фигуранты потасовки были признаны виновными по части 1 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ. В суде добавили, что участники драки нецензурно выражались в ресторане, размахивали руками, а также не реагировали на жалобы граждан.

14 февраля в ресторане «Кофемания» на Кутузовском проспекте в центре Москвы произошла крупная драка. Несколько молодых людей не смогли решить конфликт и устроили крупную драку. Гости в панике бросали столы и выбегали из заведения.