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00:35, 15 февраля 2025Силовые структуры

Участников массовой драки в московской «Кофемании» арестовали на 15 суток

Суд арестовал троих участников драки в московской «Кофемании» на 15 суток
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Андрей Старостин / РИА Новости

Дорогомиловский суд Москвы назначил троим участникам драки в ресторане «Кофемания» на Кутузовском проспекте административный арестсроком на 15 суток. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов.

Фигуранты потасовки были признаны виновными по части 1 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ. В суде добавили, что участники драки нецензурно выражались в ресторане, размахивали руками, а также не реагировали на жалобы граждан.

14 февраля в ресторане «Кофемания» на Кутузовском проспекте в центре Москвы произошла крупная драка. Несколько молодых людей не смогли решить конфликт и устроили крупную драку. Гости в панике бросали столы и выбегали из заведения.

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