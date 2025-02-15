В России высказались об этапах урегулирования украинского конфликта

Депутат Чепа: Прекращение огня не станет первым этапом урегулирования конфликта

Первым этапов в урегулировании украинского конфликта должны стать договоренности между президентами России и США, решение вопроса НАТО, поставки вооружений, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Наверное, должны появиться определенные договоренности между президентами России и США, формулирование видения завершения конфликта. Затем планы, договоренности будут обсуждаться с украинским президентом и прочими. Дальше уже последуют решения по типу прекращения огня, разведения сторон, обменов пленными и так далее. Это комплекс задач», — сказал политик.

По мнению Чепы, прекращение огня и разведение войск не станут первыми этапами урегулирования. Он объяснил, что важнее сейчас добиться того, чтобы конфликт не разгорелся снова после его приостановки.

«Поэтому сначала нужно пройти основные этапы. Сначала должны быть тактические решения, решение вопроса НАТО, поставок вооружений. И только потом разведение войск. Конечно, у сторон может быть разное видение, так что все это непросто. В любом случае, этапность в урегулировании будет точно», — заключил депутат.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что власти США допускают, что процесс мирного урегулирования на Украине может быть реализован в несколько этапов. В частности, он допустил, что первым шагом может быть прекращение огня.