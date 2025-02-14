В США допустили урегулирование конфликта на Украине в несколько этапов

Госсекретарь Рубио: Урегулирование на Украине может произойти в несколько этапов

Власти США допускают, что процесс мирного урегулирования на Украине может быть реализован в несколько этапов. Такое мнение выразил госсекретарь США Марко Рубио в программе «Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона», его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп хочет завершения конфликта. Однако глава Госдепа США подчеркнул, что «это будет трудно, и оно должно произойти поэтапно». В частности, он допустил, что первым шагом может быть прекращение огня, после чего можно будет открыть коридоры для помощи. «Это еще не согласовано, даже не обсуждалось, но я просто говорю об этом», — подчеркнул Рубио.

Ранее Дональд Трамп заявил о «значительном продвижении сторон» к разрешению конфликта на Украине. При этом он отметил, что впереди ожидает длинный путь для его разрешения. Американский лидер также отметил, что ждет не уступок России по Украине, а завершения конфликта.