В Абхазии начались президентские выборы

В Абхазии открылись избирательные участки на досрочных президентских выборах

В Абхазии открылись 152 избирательных участка на досрочных президентских выборах. Об этом пишут РИА Новости.

Представители ЦИК Абхазии сообщили, что голосование началось ровно в 8:00 по московскому времени. На избирательных участках, образованных в 35 избирательных округах республики, дежурят сотрудники милиции.

Завершится голосование за нового президента Абхазии в 20:00 по московскому времени. Окончательные результаты будут оглашены в течение трех дней после подписания ЦИК протокола об итогах.

Отмечается, что в выборах принимают участие пять кандидатов. На пост президента республики претендуют бывший министр экономики Адгур Ардзинба, экс-торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, политический деятель Бадра Гунда, председатель правления коммерческого банка «Черноморский банк развития» Адгур Хурхумал, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба.

Ранее в ЭИСИ заявили о важности поддержки Россией Абхазии для избирателей страны. Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский заявил, что безусловным лидером предвыборной гонки является Бадра Гунба.