В Британии призвали Европу возобновить закупки трубопроводного газа из России

Дипломат Прауд призвал Европу возобновить закупки трубопроводного газа из России

Государствам Европы имеет смысл возобновить закупки трубопроводного газа из России для преодоления своих экономических трудностей. Об этом пишет британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture.

По его словам, европейская промышленность парализована не по вине России, а по причине саморазрушительной энергетической политики Брюсселя и Берлина.

Британский дипломат считает, что разрешить эту ситуацию может возобновление закупок российского трубопроводного газа.

Как отмечает Прауд, пытаясь наказать Москву за конфликт на Украине отказом от поставок газа, Европа наносит гораздо больший ущерб себе, нежели России.

Поставки российского газа по основному трубопроводу через Украину прекратились 1 января 2025 года, после того как истек срок соглашения на транзит, действовавший с 30 декабря 2019 года. Таким образом, единственным маршрутом для транзита российского топлива в европейские страны остается «Балканский поток».