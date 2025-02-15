В Британии захотели усилить давление на Россию

Британские министры Лэмми и Хили захотели усилить давление на Россию

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава министерства обороны Джон Хили призвали усилить давление на Россию на фоне проходящей в немецком Мюнхене конференции по безопасности. Об этом они написали в статье для The Telegraph.

Кроме того, чиновники потребовали оказать Украине максимальную поддержку в потенциальных переговорах по урегулированию украинского конфликта.

По их словам, особо важно — ввести Западу санкции против России в сфере энергетики. Помимо этого, в статье также отмечается, что мирное соглашение в украинском конфликте должно базироваться на «новых договоренностях по обеспечению безопасности».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Дании Метте Фредриксен раскрыл детали 16-го пакета санкций ЕС против России.