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03:15, 15 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл детали 16-го пакета санкций ЕС против России

Зеленский: 16-й пакет санкций ЕС будет касаться нефти РФ и всего теневого флота
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Дании Метте Фредриксен раскрыл детали 16-го пакета санкций ЕС против России. Об этом сообщается Telegram-канале украинского лидера.

По его словам, предполагается. что 16-й пакет санкций Евросоюза будет направлен на ограничение деятельности российской нефтяной отрасли, включая все суда, задействованные в теневых перевозках, а также на персонал этих судов, включая капитанов и членов экипажа.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует принять 16-й пакет санкций 24 февраля, к третьей годовщине специальной военной операции на Украине. Новый пакет предполагает дать «ясный сигнал» России, он содержит «меры против специфических секторов российской экономики, которые до сих пор либо вообще, либо недостаточно были охвачены» ограничениями.

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