В Москве повысили мощность отопления из-за похолодания

В Москве повысили мощность отопления из-за усиления морозов, по прогнозам, в столице ожидается похолодание до минус 15 градусов. Об этом сообщается в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что, поскольку быстро изменить температуру теплоносителя невозможно, указания на его изменение выдаются заранее, согласно данным краткосрочного прогноза погоды.

Как отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, в настоящее время температура теплоносителя в городской системе отопления повышена до 103-105 градусов.

Ранее сообщалось, что в выходные 15 и 16 февраля в Москве ожидается небольшой снег и похолодание. Температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 4-5 градусов. В субботу столбики термометров покажут минус 6-8 градусов Цельсия, а в воскресенье и понедельник установится еще более холодная погода.