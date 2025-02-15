В Мюнхене началась крупная демонстрация против конференции по безопасности и НАТО

В Мюнхене началась масштабная акция против конференции по безопасности и НАТО

В Мюнхене началась масштабная демонстрация против проходящей в городе конференции по безопасности и альянса НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

По оценкам полиции, в акции примут участие несколько тысяч человек. Она началась на центральной мюнхенской площади Карлсплац и далее пройдет протестным шествием до оцепленного периметра вокруг места проведения форума по безопасности. Эта информация косвенно подтверждается видео, опубликованным в Telegram-канале издания.

Сообщается, что участники демонстрации выступают за мирные переговоры и против поставок оружия Украине и Израилю. Организатор демонстрации — «Альянс действий против конференции по безопасности НАТО» — утверждает, что так называемое глобальное превосходство Запада зиждется на империалистическом делении мира. Это, мнению его участников, является основной причиной многочисленных военных конфликтов.

При этом организаторы акции отмечают, что правительство Германии выбрало курс на милитаризацию, из-за чего все сильнее игнорирует запрос общества на мирную политику. Также альянс выступает против планов немецких властей разместить в Германии ракеты США.

Ранее сообщалось о том, что сотни британских фермеров устроили акцию протеста в центре Лондона, приехав на демонстрацию на тракторах. Фермеры припарковали свои тракторы вдоль улицы Уайтхолла до Трафальгарской площади. Кроме того, на акции протеста были замечены четыре танка.