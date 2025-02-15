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14:50, 15 февраля 2025Мир

В Польше испугались решения судьбы Европы другими глобальными игроками

Премьер Польши Туск: ЕС нужен план по Украине, иначе судьбу Европы решат извне
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Европейскому Союзу (ЕС) нужен собственный план по Украине и безопасности региона, иначе судьбу Европы будут решать извне другие страны. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети X.

«Европе срочно нужен собственный план действий в отношении Украины и нашей безопасности, иначе наше будущее будут определять другие глобальные игроки», — сказал он. Политик добавил, что те, кто будут определять судьбу Европы, не обязательно будут делать это в соответствии с интересами европейских стран.

Он также подчеркнул, что Евросоюз должен взяться за подготовку плана по собственной безопасности уже сейчас. По словам польского премьера, ЕС «нельзя терять время».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности призвал создать единую армию Европы. По его словам, основой Вооруженных сил ЕС могли бы стать украинские войска.

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