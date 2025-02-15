В Раде назвали цену откупа от ТЦК на Украине

Депутат Рады Яцык: На Украине можно откупиться от ТЦК за 500 долларов

На Украине за 500 долларов (около 45,5 тысячи рублей) призывник может откупиться от сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) на месте задержания. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Юлия Яцык, ее слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

По ее словам, откупиться от военкомов на месте задержания оказывается дешевле всего. Так, как только украинец оказывается на территории ТЦК, цена возрастает до 3 тысяч долларов (около 273 тысяч рублей). Покинуть территорию учебных центров оказавшиеся там мужчины могут уже за 7 тысяч долларов (около 637 тысяч рублей).

Депутат добавила, что за 2 тысячи долларов (около 182 тысяч рублей) можно оформить себе отсрочку от армии на полгода.

Ранее в Киеве мужчина сбежал из военкомата во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), выйдя из окна на шестом этаже. Отмечается, что мужчина начал спускаться по трубе, однако сорвался и впоследствии был госпитализирован.