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07:30, 15 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России раскрыли детали поручения Путина предоставлять пособия семьям с низким доходом

Депутат Бессараб: Пособия семьям с низкими доходами — то, в чем нуждаются люди
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Детские пособия семьям с низким уровнем доходов, которые незначительного превышают доход семьи установленного в России прожиточного минимума на душу населения, — это то, в чем сегодня нуждаются люди, заявила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» депутат раскрыла детали поручения президента России Владимира Путина.

«Необходимо определить критерий. Пусть это будет пять-десять процентов. От региона будет, конечно, зависеть сумма. Потому что прожиточные минимумы отличаются. Но то, что это большая трагедия для семей, где на рубль-два доход превышает прожиточный минимум и невозможно получить соответствующие пособия, — это так», — поделилась Бессараб.

При этом депутат отметила, что в России появились пособия, которые не включаются в расчет дохода, например, подработка несовершеннолетнего или пособия для участников специальной военной операции (СВО).

«Это тоже помогает. Но вместе с тем очень много жалоб, как и много обид со стороны семей, когда один-два рубля не позволяют получить пособие. Думаю, что выработка приемлемого решения в этой ситуации — это как раз то, в чем нуждаются сегодня люди», — заключила она.

Ранее Путин поручил правительству назначать детские пособия семьям с низким уровнем доходов. Глава государства отметил, что пособие по уходу за ребенком должно предоставляться в том числе при незначительного превышении доходов семьи установленного в России прожиточного минимума на душу населения.

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