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13:01, 14 февраля 2025Экономика

Путин поручил предоставлять детские пособия семьям с низкими доходами

Путин поручил назначать детские пособия при доходе выше прожиточного минимума
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству назначать детские пособия семьям с низким уровнем доходов. Соответствующее указание главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что пособие по уходу за ребенком должно предоставляться в том числе при незначительного превышении доходов семьи установленного в России прожиточного минимума на душу населения. Порядок и условия назначения, как уточняется в документе, будут предусматривать сокращение периода, за который рассчитывается доход при определении права на получение вышеуказанного пособия.

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Кроме того, президент поручил правительству рассмотреть механизм расчета прожиточного минимума в целях назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Для определения суммы дохода каждого члена семьи не должны учитываться подлежащие уплате налоги на доходы физических лиц. Ответственным за исполнение поручения Путин назначил премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Он должен будет предоставить наработки по этим вопросам не позже 15 мая 2025 года.

В начале этого года прожиточный минимум на душу населения в России увеличили до 17 733 рубля в месяц. Под этим понятием подразумевается «минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина». По сравнению с 2024 годом прожиточный минимум в стране вырос на 14,8 процента. На столько же, уточнял глава Минтруда Антон Котяков, увеличился размер единого пособия на ребенка. С 1 января 2025 года он превысил 17 тысяч рублей.

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