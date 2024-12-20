Минтруд объявил о повышении единого пособия

Минтруд: с 1 января 2025 года единое пособие вырастет почти на 15 процентов

С 1 января 2025 года единое пособие в России увеличится на 14,8 процента, или до более чем 17 тысяч рублей на одного ребенка. Об этом заявил руководитель министерства труда и социальной защиты Антон Котяков. Его процитировал ТАСС.

Как пояснил министр, это случится за счет роста прожиточного минимума. Кроме того, он уточнил, что единое пособие в России получает каждый третий ребенок.

Ранее сенатор Ольга Епифанова объяснила, что для получения ежемесячных пособий семьями с детьми до 17 лет средний доход в семье на каждого ее члена должен составлять не больше регионального прожиточного минимума.

Кроме того, с 5 августа в России изменили порядок начисления единого детского пособия, которое начнет начисляться по территориальному принципу. А с 1 июня 2024 года для выплаты единого пособия на детей в России начали учитывать алименты.