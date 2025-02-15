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11:19, 15 февраля 2025Россия

В российском регионе из-за попытки атаки БПЛА вспыхнул пожар в промзоне

Бочаров: В результате атаки БПЛА на Волгоградскую область загорелась промзона
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Архивное Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В Волгоградской области из-за попытки атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вспыхнул пожар в промзоне. Подробности о ситуации сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова передает администрация российского региона в Telegram-канале.

«Ночью 15 февраля силы противовоздушной обороны Министерства обороны России отразили массированную атаку беспилотников на территорию Волгоградской области», — сообщил губернатор.

По его данным, никто не пострадал, однако из-за падения обломков беспилотников на территории промзоны произошел пожар. Пламя локализовали и ликвидировали.

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