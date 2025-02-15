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07:14, 15 февраля 2025Россия

Силы ПВО уничтожили за ночь 40 украинских БПЛА

Минобороны: Силы ПВО уничтожили за ночь 61 украинских беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 40 украинских беспилотников, сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Над территорией Волгоградской области были сбиты 17 БПЛА, над территорией Калужской области — 12. Еще девять беспилотников уничтожили над территорией Ростовской области и два — над Саратовской областью.

Ранее Вооруженные силы Украины попытались атаковать Краснодарский край, выпустив беспилотные летательные аппараты. Обломки одного из дронов упали на жилую многоэтажку.

В ночь на 10 февраля ВСУ попытались атаковать Славянск-на-Кубани, расположенный в 68 километрах к северо-западу от Краснодара. Местные жители рассказали, что слышали не менее десяти взрывов в воздухе.

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