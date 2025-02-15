В Сирии высказались о пересмотре отношений с Россией

МИД Сирии: решение о пересмотре отношений с РФ примет сирийский народ

Решение о пересмотре отношений с Россией, включая будущее военных баз, примет сирийский народ, заявил глава МИД страны в переходном правительстве Асаад Хасан аш-Шибани. Его слова передает ТАСС.

«Если мы получим зеленый свет от нашего народа, мы предпримем действия», — подчеркнул дипломат.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова помочь Сирии в посткризисном восстановлении. Дипломат добавил, что Москва при этом верит в способность сирийцев без внешнего вмешательства справиться со стоящими перед ними вызовами.