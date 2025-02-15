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14:53, 15 февраля 2025Мир

В США заявили о массовом увольнении сотрудников агентства по ядерной безопасности

CNN: В США уволили более 300 сотрудников агентства по ядерной безопасности
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа уволила более 300 сотрудников американского национального агентства по ядерной безопасности (NNSA). Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

«В четверг вечером чиновники администрации Трампа уволили более 300 сотрудников Национального агентства по ядерной безопасности, которому поручено управлять ядерным арсеналом страны», — говорится в тексте статьи.

При этом журналисты сообщили, что представитель Министерства энергетики США опроверг данные о количестве уволенных сотрудников ведомства. По его словам, из NNSA были уволены менее 50 сотрудников, занимавших в основном административные и канцелярские должности.

Ранее глава Белого дома уволил главу правительственной комиссии по этике (OGE) Дэвида Уитема. Вместо него на должность главы комиссии американский президент назначил нынешнего министра по делам ветеранов Дуга Коллинза.

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