Президент США Дональд Трамп уволил главу правительственной комиссии по этике (OGE) Дэвида Уитема. Об этом сообщает CBS News.
«OGE получило уведомление о том, что президент отстраняет Дэвида Уитема от должности директора», — заявили в комиссии. На сайте ведомства исполняющей обязанности директора была указана Шелли Финлейсон, но Трамп назначил на этот пост бывшего члена Конгресса и нынешнего министра по делам ветеранов Дуга Коллинза.
OGE собирает конфиденциальную и публичную финансовую информацию, а также соглашения о соблюдении этических норм и другие формы от государственных служащих.
Ранее Трамп отправил председателю федеральной избирательной комиссии Эллен Вайнтрауб письмо об увольнении. Член комиссии снимается с должности, только когда кандидатура для его замены выдвинута президентом и утверждена Сенатом США, однако Трамп в письме не назвал преемника Вайнтрауб.