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10:41, 11 февраля 2025Мир

Трамп уволил главу правительственной комиссии по этике

Президент США Трамп уволил главу правительственной комиссии по этике Уитема
Семен Александров (редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент США Дональд Трамп уволил главу правительственной комиссии по этике (OGE) Дэвида Уитема. Об этом сообщает CBS News.

«OGE получило уведомление о том, что президент отстраняет Дэвида Уитема от должности директора», — заявили в комиссии. На сайте ведомства исполняющей обязанности директора была указана Шелли Финлейсон, но Трамп назначил на этот пост бывшего члена Конгресса и нынешнего министра по делам ветеранов Дуга Коллинза.

OGE собирает конфиденциальную и публичную финансовую информацию, а также соглашения о соблюдении этических норм и другие формы от государственных служащих.

Ранее Трамп отправил председателю федеральной избирательной комиссии Эллен Вайнтрауб письмо об увольнении. Член комиссии снимается с должности, только когда кандидатура для его замены выдвинута президентом и утверждена Сенатом США, однако Трамп в письме не назвал преемника Вайнтрауб.

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