Президент США Трамп уволил главу правительственной комиссии по этике Уитема

Президент США Дональд Трамп уволил главу правительственной комиссии по этике (OGE) Дэвида Уитема. Об этом сообщает CBS News.

«OGE получило уведомление о том, что президент отстраняет Дэвида Уитема от должности директора», — заявили в комиссии. На сайте ведомства исполняющей обязанности директора была указана Шелли Финлейсон, но Трамп назначил на этот пост бывшего члена Конгресса и нынешнего министра по делам ветеранов Дуга Коллинза.

OGE собирает конфиденциальную и публичную финансовую информацию, а также соглашения о соблюдении этических норм и другие формы от государственных служащих.

Ранее Трамп отправил председателю федеральной избирательной комиссии Эллен Вайнтрауб письмо об увольнении. Член комиссии снимается с должности, только когда кандидатура для его замены выдвинута президентом и утверждена Сенатом США, однако Трамп в письме не назвал преемника Вайнтрауб.