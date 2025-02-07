Трамп уволил главу избиркома

Трамп отправил главе избиркома США Вайнтрауб письмо об увольнении

Президент США Дональд Трамп отправил председателю федеральной избирательной комиссии Эллен Вайнтрауб письмо об увольнении. Об этом заявила глава американского избиркома на странице в соцсети X.

«Существует законный способ замены членов избиркома — это не он», — подчеркнула Вайнтрауб.

Член комиссии снимается с должности только когда кандидатура для его замены выдвинута президентом и утверждена Сенатом США, однако Трамп в письме не назвал преемника Вайнтрауб.

Ранее более 40 тысяч государственных служащих согласились на предложение администрации президента США уволиться по собственному желанию с получением восьмимесячного выходного пособия. По данным источника CNN в Белом доме, такое предложение получили приблизительно 2 миллиона госслужащих.