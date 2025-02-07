Трамп уволил главу избиркома

Президент США Дональд Трамп отправил председателю федеральной избирательной комиссии Эллен Вайнтрауб письмо об увольнении. Об этом заявила глава американского избиркома на странице в соцсети X.
«Существует законный способ замены членов избиркома — это не он», — подчеркнула Вайнтрауб.
Член комиссии снимается с должности только когда кандидатура для его замены выдвинута президентом и утверждена Сенатом США, однако Трамп в письме не назвал преемника Вайнтрауб.
Ранее более 40 тысяч государственных служащих согласились на предложение администрации президента США уволиться по собственному желанию с получением восьмимесячного выходного пособия. По данным источника CNN в Белом доме, такое предложение получили приблизительно 2 миллиона госслужащих.