Власти Канады признали пошлины США угрозой существованию страны

Глава МИД Канады Жоли: Пошлины США станут угрозой существованию страны

Риск введения властями США 25-процентных пошлин на канадские товары является угрозой для существования страны. Об этом заявила глава МИД Канады Мелани Жоли во время выступления на конференции в Мюнхене, сообщает в субботу, 15 февраля, РИА Новости.

«Потому что это повлияет на сотни тысяч рабочих мест в Канаде, которые будут потеряны», — пояснила она.

Министр признала, что Канада очень сильно зависит от своего южного соседа, поскольку экономики двух стран «чрезвычайно интегрированы».

«Мы поставляем много энергии в США, нефть и газ, удобрения, а также калий, уран для их ядерных объектов, гидроэлектроэнергию», — привела примеры канадский дипломат.

Она признала, что власти Канады допускают более раннее введения пошлин Вашингтоном, несмотря на решение отложить их на месяц.

4 февраля сообщалось, что администрация США отложила на 30 дней введение импортных пошлин в отношении товаров из Канады для заключения торгового соглашения. По словам американского президента Дональда Трампа, это решение было принято, «чтобы посмотреть, удастся ли заключить окончательную экономическую сделку с Канадой».

