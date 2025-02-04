Трамп подтвердил приостановку введения пошлин в отношении Канады

Трамп подтвердил приостановку введения пошлин США в отношении Канады

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что администрация страны приостановит введение импортных пошлин в отношении товаров из Канады для заключения торгового соглашения. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп уточнил, что введение пошлин против Канады отложили на 30 дней. Он подчеркнул, что рад этому результату. По его словам, решение было принято, «чтобы посмотреть, удастся ли заключить окончательную экономическую сделку с Канадой».

«Справедливость для всех», — заметил американский лидер.

Ранее Трамп пообещал Канаде избежание торговых пошлин при одном условии. Это произойдет, если Оттава будет готова учесть требования Вашингтона.

До этого Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на товары из Мексики и Канады, а также тарифов в размере 10 процентов на товары из Китая.