Трамп пообещал Канаде избежание торговых пошлин при одном условии

Трамп: Канада избежит пошлин и получит военную защиту, если станет штатом США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада сможет избежать торговых пошлин и получит военную защиту, если страна войдет в состав США в качестве 51-го штата. Его слова приводит РИА Новости.

Американский лидер дал понять, что переговоры с Оттавой и Пекином по данной тематике остаются возможными при условии, что они будут готовы учесть требования Вашингтона. «Никто не лишен такой возможности», — заявил он.

Ранее Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на товары из Мексики и Канады, а также тарифов в размере 10 процентов на товары из Китая.