Воевавшие с 2014 года солдаты ВСУ пытались в плену выдать себя за мобилизованных

Воевавшие с самого начала боевых действий в Донбассе в 2014 году солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) после попадания в плен в Курской области пытались выдать себя за обычных мобилизованных. Об этом рассказал штурмовик 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота с позывным Пончик, сообщает в субботу, 15 февраля, РИА Новости.

«Случай не единичный: кричат как один, что они повара и водители, а как только получаем доступ к телефону — воюет-то, оказывается, с 2014-го», — рассказал он.

Собеседник журналистов привел в пример случай, свидетелем которого стал он сам. По словам российского морского пехотинца, после взятия одного из опорных пунктов, который обороняли шестеро солдат ВСУ, в живых остался один из них, который сдался в плен.

«Мы сопроводили его до точки, откуда эвакуировали. По дороге он уверял, что вообще недавно прибыл, его насильно отправили. Как выяснилось, это не так», — рассказал штурмовик, отметив, что правда выяснилась после ознакомления с содержанием телефона украинца.

Ранее 15 февраля сообщалось, что, согласно оценкам Министерства обороны России, ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли более 60 780 военнослужащих, 363 танка, 268 боевых машин пехоты, 216 бронетранспортеров, 1879 боевых бронированных машин, 1986 автомобилей, 439 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая 13 американских HIMARS и 6 MLRS производства США.