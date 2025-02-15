Минобороны РФ: ВСУ потеряли на курском направлении более 60 780 военнослужащих

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за время боевых действий на курском направлении более 60780 военнослужащих. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Также в числе общих потерь ВСУ в российском военном ведомстве назвали 363 танка, 268 боевых машин пехоты, 216 бронетранспортеров, 1879 боевых бронированных машин, 1986 автомобилей, 439 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая 13 американских HIMARS и шесть MLRS производства США.

Помимо этого в озвученный перечень утраченного с августа прошлого года атаковавшими территорию РФ формированиями попали 21 пусковая установка зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 109 станций РЭБ и другая техника.

Несколько дней назад стало известно о совершенном российскими военными прорыве под Суджей в Курской области. По данным военкоров, продвинуться удалось на глубину более двух километров на участке шириной около 20 километров.