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14:16, 15 февраля 2025Россия

Вооруженные силы России отразили три контратаки ВСУ в Курской области

Минобороны России сообщило об отражении трех контратак ВСУ в Курской области
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил (ВС) России в ходе наступательных действий в Курской области нанесли поражение формированиям 14-ти бригад и трех штурмовых полков ВСУ. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве добавили, что в ходе этих боев были отражены три контратаки противника.

Уточняется, что боевые действия ведутся в районе населенных пунктов Викторовка, Гончаровка, Гуево, Колмаков, Косица, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Свердликово и Суджа.

Ранее 15 февраля Министерство обороны России сообщило о том, что подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Березовка в Донецкой народной республике (ДНР).

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