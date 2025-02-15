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20:27, 15 февраля 2025Россия

Выброшенные на берег тысячи ледяных глыб разрушили пляж в российском городе

В Таганроге выброшенные на берег тысячи ледяных глыб разрушили пляж
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Выброшенные на берег во время шторма тысячи ледяных глыб разрушили пляж в российском городе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Речь идет о Центральном пляже в Таганроге. Известно, что в результате инцидента оказались повреждены лавочки, урны и прочие объекты инфраструктуры.

При этом отмечается, что вернуть зоне отдыха прежний вид в ближайшее время не удастся из-за погоды. Согласно прогнозам, в течение недели в городе будет наблюдаться минусовая температура. В свою очередь, потепление, предположительно, наступит в конце февраля.

В январе было раскрыто число попавших в больницу участников уборки мазута с российских пляжей. Известно, что загрязнение краснодарских пляжей произошло в результате крушения двух танкеров, перевозивших в сумме девять тысяч тонн нефтепродуктов.

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