ЦИК: Явка на выборах президента Абхазии составила 43 % к 15:00

По состоянию на 15:00 явка на выборах президента Абхазии составила 43 процента. Об этом сообщает ЦИК республики, передает RT на русском.

До 12:00 проголосовало чуть более 21 процента, уточняет РИА Новости.

В Абхазии открылись 152 избирательных участка на досрочных президентских выборах. Представители ЦИК Абхазии сообщили, что голосование началось ровно в 8:00 по московскому времени. На избирательных участках, образованных в 35 избирательных округах республики, дежурят сотрудники милиции.

Завершится голосование за нового президента Абхазии в 20:00 по московскому времени. Окончательные результаты будут оглашены в течение трех дней после подписания ЦИК протокола об итогах.