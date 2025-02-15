Захарова призналась в покупке вещей только российских производителей

Захарова призвала итальянское СМИ признать свою публикацию о ее шопинге фейком

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что с 2014 года принципиально покупает вещи только российского производства, и призвала итальянское издание Corriere della Sera признать публикацию о ее шоппинге в Дубае фейком, дав опровержение. Пост на эту тему появился в ее Telegram-канале.

«Господин главный редактор газеты, синьор Лучано Фонтана! Спасибо за то, что вещи российских производителей ваша газета назвала "супербрендами", — я ношу отечественное и покупаю вещи в России», — написала она.

По словам дипломата, она ни разу в жизни не ездила на шопинг в другую страну, так как имеет другие интересы. В их числе Захарова назвала музей, балет, кино, литературу и так далее.

«Понимаю, вам нравится мой стиль. Это говорит о вас как об истинном итальянце. Знаете, почему? Потому что я — русская, и стиль у меня такой же», — обратилась она к авторам публикации, добавив, что надеется на опровержение указанных в материале Corriere della Sera данных.

Ранее Захарова заметила странность в поведении украинского президента Владимира Зеленского во время общения с прессой на Мюнхенской конференции по безопасности. Она опубликовала видео, на котором он совершает неестественные движения.

