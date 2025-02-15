Заключенный колонии «Белый медведь» в знак протеста зашил себе рот нитками

Shot: Заключенный колонии «Белый медведь» зашил себе рот нитками в знак протеста

Заключенный исправительной колонии «Белый медведь», расположенной в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), зашил себе рот нитками в знак протеста против режима. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сообщается, что на такой шаг пошел Фуат Гасанов из Кургана, осужденный в 2016 году на 13 лет по статье 228 часть 1. УК РФ («Производство и распространение наркотиков»). В колонии заключенный неоднократно подавал апелляции с требованием смягчить приговор, однако они каждый раз отклонялись.

Также, по информации канала, Гасанов отказывался работать на производстве и неоднократно пытался саботировать режим, а в среду, 12 февраля, зашил себе рот нитками. Его экстренно госпитализировали. В колонии началась проверка.

Ранее сообщалось, что в Челябинске суд приговорил мужчину к девяти годам за расправу из ревности. Он осужден по статье 105 («Убийство») УК РФ.