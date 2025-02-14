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16:22, 14 февраля 2025Силовые структуры

Россиянина осудили на девять лет колонии за расправу из ревности

В Челябинске суд приговорил мужчину к девяти годам за убийство из ревности
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Челябинске суд приговорил мужчину к девяти годам за расправу из ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он осужден по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, весной 2024 года в одном из подъездов многоквартирного дома по улице Новороссийской между двумя мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт на почве ревности. В ходе ссоры осужденный ударил 36-летнего друга своей бывшей сожительницы ножом в грудь не менее двух раз. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.

Суд приговорил мужчину к девяти годам колонии строгого режима и взыскал с него миллион рублей моральной компенсации в пользу родственников пострадавшего.

Ранее сообщалось, что россиянка вонзила нож мужу в живот и попала под суд.

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