Россиянка вонзила нож в живот мужа и попала под суд

В Воронежской области женщину осудят за убийство мужа

В Воронежской области суд рассмотрит дело в отношении местной жительницы, расправившейся с мужем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 15 декабря 2024 года в одном из домов поселка Подгоренский пьяная обвиняемая поссорилась с мужем и ударила его ножом в живот. Спасти раненого не удалось.

Выяснилось, что женщина уже была судима ранее. Она признала вину. Дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ передано в суд.

Ранее стало известно, что в Подмосковье задержан 36-летний иностранный гражданин, изрезавший жену из ревности.