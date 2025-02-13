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20:23, 13 февраля 2025Силовые структуры

Россиянка вонзила нож в живот мужа и попала под суд

В Воронежской области женщину осудят за убийство мужа
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Воронежской области суд рассмотрит дело в отношении местной жительницы, расправившейся с мужем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 15 декабря 2024 года в одном из домов поселка Подгоренский пьяная обвиняемая поссорилась с мужем и ударила его ножом в живот. Спасти раненого не удалось.

Выяснилось, что женщина уже была судима ранее. Она признала вину. Дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ передано в суд.

Ранее стало известно, что в Подмосковье задержан 36-летний иностранный гражданин, изрезавший жену из ревности.

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