Зеленский предложил спецпосланнику Трампа поехать вместе на фронт

Зеленский предложил спецпосланнику Трампа Келлогу поехать вместе на фронт

Президент Украины Владимир Зеленский предложил спецпосланнику президента США Дональда Трампа по России и Украине Киту Келлогу поехать вместе на фронт. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, таким образом Келлог сможет лично оценить ситуацию. «Важно не просто услышать, а увидеть реалии собственными глазами, без чьего-либо влияния», — сказал Зеленский.

До этого Келлог заявил, что конфликт на Украине не завершится победой, как во Второй мировой войне. По его словам, сначала надо «остановить кровотечение», а «дальше — лечить».

