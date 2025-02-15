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23:59, 15 февраля 2025Мир

Зеленский предложил спецпосланнику Трампа поехать вместе на фронт

Зеленский предложил спецпосланнику Трампа Келлогу поехать вместе на фронт
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Кит Келлог

Кит Келлог. Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предложил спецпосланнику президента США Дональда Трампа по России и Украине Киту Келлогу поехать вместе на фронт. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, таким образом Келлог сможет лично оценить ситуацию. «Важно не просто услышать, а увидеть реалии собственными глазами, без чьего-либо влияния», — сказал Зеленский.

До этого Келлог заявил, что конфликт на Украине не завершится победой, как во Второй мировой войне. По его словам, сначала надо «остановить кровотечение», а «дальше — лечить».

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