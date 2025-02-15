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16:46, 15 февраля 2025Мир

Зеленский рассказал об обсуждениях с США соглашения по ресурсам

Зеленский заявил об обсуждении с США соглашения по минеральным ресурсам Украины
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об обсуждении с США соглашения по минеральным ресурсам. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на Мюнхенской конференции, отвечая на вопрос о соглашении по ископаемым, украинский лидер сказал: «Мы все еще говорим».

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа дала понять украинским властям, что готова разместить в стране американские войска в случае передачи прав на владение половиной редкоземельных минералов. Это станет возможно в случае достижения договоренностей о прекращении боевых действий.

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