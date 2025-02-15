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22:06, 15 февраля 2025Бывший СССР

Зеленского обвинили в отказе считать украинцами несогласных с его политикой

Дубинский: Зеленский отказался считать украинцами тех, кто его не поддерживает
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента России 2024
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается считать украинцами тех, кто не согласен с его политикой.

«Это не просто истерика. Это переписывание самой идеи нации. Теперь быть украинцем — это не вопрос рождения, культуры, языка, истории», — считает нардеп.

Дубинский добавил, что теперь гражданство стало не правом, а привилегией. Он также назвал Зеленского узурпатором, поскольку, по его мнению, политик боится проводить выборы.

Ранее президент Украины вновь оценил проведение выборов на Украине во время Мюнхенской конференции по безопасности. «Никто не поднимает вопрос выборов, если честно. Поднимает только [президент России Владимир] Путин, и иногда есть голоса от США», — заявил он.

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