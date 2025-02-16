Инвестор Сакс: кризис на Украине спровоцирован для оправдания хищений в НПО США

Инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, заявил, что конфликт на Украине был спровоцирован с целью оправдания крупных хищений в американских научно-производственных объединениях (НПО). Об этом он написал в социальной сети Х.

Сакс назвал Украину самой коррумпированной страной Европы и подчеркнул, что это позволило превратить ее в идеальную площадку для присвоения миллиардов через USAID [Агентство по международному развитию США], NED [Национальный фонд поддержки демократии, признан в РФ нежелательным] и другие НПО.

Экономист подчеркнул, что кризис на Украине был спровоцирован для оправдания хищений.

«Зеленский сам признал, что 100 миллиардов долларов исчезли. Это не случайность, а схема, в которой задействованы НПО и аналитические центры», — заключил эксперт.