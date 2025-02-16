Безруков пришел в школу к дочке и разбил бутылку об голову

Безруков пришел в школу к дочери и показал трюк с разбиванием бутылки об голову

Российский актер Сергей Безруков пришел в школу к своей дочери Маше и показал трюк с разбиванием бутылки об голову. Видео он опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«В школе у Маши провел урок профориентирования. Рассказал про свою актерскую профессию и, что самое главное — наглядно показал», — написал артист.

Он продемонстрировал детям, как в кино разбивают специальные бутылки из сахарного стекла, они легкие и просто ломаются, а правдоподобность зависит от актерской игры.

В конце августа Сергей Безруков посетил Великий Новгород и поблагодарил местных жителей за теплый прием.