Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
04:09, 16 февраля 2025Культура

Безруков пришел в школу к дочке и разбил бутылку об голову

Безруков пришел в школу к дочери и показал трюк с разбиванием бутылки об голову
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: @s_bezrukov

Российский актер Сергей Безруков пришел в школу к своей дочери Маше и показал трюк с разбиванием бутылки об голову. Видео он опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«В школе у Маши провел урок профориентирования. Рассказал про свою актерскую профессию и, что самое главное — наглядно показал», — написал артист.

Он продемонстрировал детям, как в кино разбивают специальные бутылки из сахарного стекла, они легкие и просто ломаются, а правдоподобность зависит от актерской игры.

В конце августа Сергей Безруков посетил Великий Новгород и поблагодарил местных жителей за теплый прием.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Спецпосланник Трампа раскрыл ожидания от России по урегулированию конфликта на Украине. Какие условия названы для Москвы и Киева?

      В России оценили выражение лица главы МИД Германии на Мюнхенской конференции

      Грайворон атаковали беспилотники со взрывными устройствами

      В Госдуме оценили шансы западных брендов вернуться в Россию

      Раскрыты невыгодные для Киева детали соглашения с США по полезным ископаемым

      Безруков пришел в школу к дочке и разбил бутылку об голову

      Ирландский журналист увидел в мимике Зеленского признаки мошенника

      ОМОН и полиция провели рейды в бунтовавшем против цыган Коркино

      В Абхазии анонсировали второй тур президентских выборов

      Россиянам посоветовали временно удалить WhatsApp

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше