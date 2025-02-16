Гладков: Грайворон атаковали беспилотники со взрывными устройствами

Город Грайворон в Белгородской области атаковали украинские беспилотники, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, один из них сбросил взрывное устройство на грузовой автомобиль, который загорелся. Еще один дрон сбросил взрывчатку по жилому сектору. «От взрыва в двух частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Кроме того, перебит газопровод — утечка газа устранена»., — говорится в публикации.

Ранее власти начали эвакуацию хутора Высокий Краснояружского района Белгородской области. Гладков также анонсировал выплаты гражданам и частичную компенсацию за аренду жилья до тех пор, пока власти не предоставят людям выплаты за потерянные жилища. Каких-либо других подробностей эвакуации глава области не сообщил.