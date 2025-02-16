Ирландский журналист Боуз увидел в мимике Зеленского признаки мошенника

Ирландский журналист Чей Боуз увидел в мимике президента Украины Владимира Зеленского признаки мошенника. Так он в соцсети X прокомментировал выступление политика на Мюнхенской конференции.

«80 процентов общения невербальное. Этот мошенник теперь отчаянно пытается любой ценой отнять у своего собственного народа, Европы, России и США мир», — заявил Боуз. По его мнению, Зеленскому есть, что терять, и он это знает.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что президент Украины потерял ориентиры. Так он прокомментировал выступление политика на Мюнхенской конференции.