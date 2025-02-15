В России заявили о потерянности Зеленского после его выступления на Мюнхенской конференции

Сенатор Карасин: Зеленский потерял ориентиры

Президент Украины Владимир Зеленский потерял ориентиры, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так о состоянии украинского лидера после его выступления на Мюнхенской конференции сенатор высказался в беседе с «Лентой.ру».

«У меня абсолютно сложившееся впечатление, что Зеленский потерял ориентиры. [Президент США Дональд] Трамп начинает новый курс. Он тоже спорный. У него есть свои зигзаги. Самое главное, что вот эта русофобия, которая насаждалась на протяжении последних лет прошлой администрацией и страшно была приятна Зеленскому, она уходит, как туман с поля», — заявил Карасин.

По словам сенатора, западные политики начинают понимать, что русофобия и поддержка киевского режима контрпродуктивны.

Мне кажется, что Мюнхенская конференция это подтвердила. Все поняли, что это так, что надо искать новые более цивилизованные, более долгосрочные сценарии. А без этого в мире будет беда

Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

В субботу, 15 февраля, Зеленский выступил на Мюнхенской конференции, где порассуждал на тему множества вопросов, таких как выборы на Украине, помощь Киеву от западных союзников и действия Дональда Трампа на посту главы США. так украинский лидер критически высказался по поводу возможной встречи глав США и России.

Кроме этого, Зеленский подчеркнул, что Украина не откажется от идеи членства в НАТО, в связи с чем, если это требование не будет удовлетворено, миру нужно создать новый альянс.

