На Украине сообщили о повреждении ТЭЦ на юге страны

Мэр Николаева Сенкевич заявил, что в городе взрывом повреждена ТЭЦ

Мэр украинского города Николаева, находящегося на юге Украины, Александр Сенкевич заявил, что в городе после взрывов повреждена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). Его слова передает РИА Новости.

«Разрушена полностью генерация электроэнергии, поэтому она не подлежит восстановлению в ближайшее время», — сообщил он.

Ранее стало известно, что на объекте критической инфраструктуры в Николаеве начался пожар. Глава областной военной администрации Виталий Ким заявил, что в результате возгорания пострадал один человек, пять многоквартирных домов получили повреждения.

До этого сообщалось, что в Николаевской области произошли взрывы в ночь на 12 февраля. После этого стало известно, что на одном из объектов инфраструктуры начался пожар.