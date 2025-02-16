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13:48, 16 февраля 2025Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении ТЭЦ на юге страны

Мэр Николаева Сенкевич заявил, что в городе взрывом повреждена ТЭЦ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Мэр украинского города Николаева, находящегося на юге Украины, Александр Сенкевич заявил, что в городе после взрывов повреждена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). Его слова передает РИА Новости.

«Разрушена полностью генерация электроэнергии, поэтому она не подлежит восстановлению в ближайшее время», — сообщил он.

Ранее стало известно, что на объекте критической инфраструктуры в Николаеве начался пожар. Глава областной военной администрации Виталий Ким заявил, что в результате возгорания пострадал один человек, пять многоквартирных домов получили повреждения.

До этого сообщалось, что в Николаевской области произошли взрывы в ночь на 12 февраля. После этого стало известно, что на одном из объектов инфраструктуры начался пожар.

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