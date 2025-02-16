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18:31, 16 февраля 2025Мир

В Лондоне уличили Киев в хищениях военной помощи

Telegraph: Западная помощь Украине пропадает еще до попадания в воинские части
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Petr David Josek / AP

Западная военная помощь Украине пропадает еще до попадания в воинские части из-за коррупции в стране. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники в оборонном ведомстве Великобритании.

По словам собеседников издания, помощь Киеву пропадает из-за случаев коррупции. Отмечается, что так некоторые грузовики с военными грузами иногда исчезают, не доезжая до полигонов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а автомобили прибывают в части без каких-либо деталей, включая ремни безопасности.

«Грузовики, перевозившие оборудование, периодически пропадали, а автомобили прибывали в части без деталей», — говорится в тексте статьи.

Ранее газета The Standard со ссылкой на источники сообщила, что Лондон допускает отправку миротворческих войск на Украину, поскольку у королевства есть для этого возможности. Журналисты добавили, что британский министр науки, инноваций и технологий Питер Кайл назвал Великобританию «ведущим государством в вопросах поддержания мира

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