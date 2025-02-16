Осужденный на пожизненное серийный душитель задолжал государству почти миллион рублей

РИА Новости: маньяк-душитель Миргород задолжал государству более 900 тыс. рублей

Серийный маньяк-душитель Владимир Миргород задолжал государству почти миллион рублей, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных судебных приставов.

С осужденного на пожизненный срок преступника ФССП намерена взыскать более 900 тысяч рублей. Он не оплатил задолженность по исполнительным документам на сумму около 850 тысяч и более 59 тысяч исполнительного сбора. Общая сумма долга составляет 909 тысяч 347 рублей.

Миргород орудовал в Москве и области в начале 2000-х годов. Он знакомился на улице с девушками, угощал их шампанским, насиловал и расправлялся с ними. В 2012 году суд приговорил его к пожизненному сроку за 16 жертв, среди которых оказался подросток, ставший свидетелем преступления.

31 мая сообщалось об этапировании Миргорода из хабаровской колонии «Снежинка» для пожизненно осужденных в московский СИЗО. Его судят за расправу над 17-й жертвой, на которую он напал в апреле 2004 года.