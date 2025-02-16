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21:20, 16 февраля 2025Бывший СССР

Порошенко назвал дату президентских выборов на Украине

Порошенко заявил, что президентские выборы на Украине пройдут 26 октября
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / File Photo / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал дату выборов главы государства. По его словам, президентские выборы на Украине пройдут 26 октября, пишет «Цензор.нет».

Как указал Порошенко, ему стало известно об этом из нескольких источников, среди которых представители офиса действующего украинского лидера Владимира Зеленского, правоохранительных органов, а также Центральной избирательной комиссии.

Кроме того, как утверждает экс-президент, полиграфический комбинат «Украина» уже приступил к подсчету необходимого для выборов количества бюллетеней.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал заявления о претензиях к нему из-за отказа от проведения выборов президента. По его словам, украинцы не хотят проведения выборов.

Вот это да!
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