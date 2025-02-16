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06:54, 16 февраля 2025Мир

Президент Чехии предложил Украине план Маршалла

Президент Чехии Павел назвал план Маршалла отличной идеи для Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Петр Павел

Петр Павел. Фото: Reuters

Президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина должна получить максимально справедливое по отношению к ней мирное соглашение и надежные гарантии безопасности. Его слова приводит РБК.

Павел уточнил, что Украину также следует принять в Евросоюз и НАТО. По его мнению, союзникам Киева следует думать не только над началом переговоров с Россией, но и над планом восстановления после окончания военных действий.

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«Нам также следует начать думать о послевоенном восстановлении. <...> План Маршалла для Украины был бы отличной идеей. <...> Мы могли бы начать подготовку Украины к вступлению в ЕС очень успешным способом», — предложил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никто не приглашал на переговоры в Саудовскую Аравию, где должны были встретиться украинские и российские представители. Позже об этом сообщила журналистка Fox News Нана Саджая.

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