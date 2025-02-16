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18:07, 16 февраля 2025Мир

Президент ОАЭ обсудил пути развития отношений с Россией

Президент ОАЭ встретился с Мантуровым и обсудил пути развития отношений стран
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым. Об этом сообщает эмиратское информационное агентство WAM.

В рамках встречи, которая состоялась во дворце Аш-Шати в Абу-Даби, стороны обсудили пути развития отношений между ОАЭ и Россией. Кроме того, они обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес для двух стран.

Российская делегация прибыла в ОАЭ 15 февраля. Она примет участие в международной конференции и выставке оборонной промышленности IDEX-2025.

Ранее сообщалось, что будущие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут пройти в Саудовской Аравии или ОАЭ.

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