«Царьград»: Раненый солдат-срочник 50 дней спасался в курском приграничье

19-летний солдат-срочник Сергей Ершов 50 дней спасался в курском приграничье, сообщает «Царьград».

7 августа он позвонил матери и рассказал о прорыве границы, после чего не выходил на связь. Позже Ершов рассказал, что находился в опорнике, когда начался обстрел. Он вместе с другими срочниками и несколькими мобилизованными ушли. Позже группа рассеялась, с Ершовым остались его товарищ Артем с позывным «Коряга» и один из мобилизованных с позывным «Тринадцатый».

В материале говорится, что 18 сентября они попали под обстрел, в результате чего Ершов получил сильное ранение ноги. 28 сентября группа увидела позиции ахматовцев, которые дали им телефоны, чтобы позвонить домой.

«А потом у Сергея было пять госпиталей. Выписали его в ноябре. Дослуживал в своей части. Выплатили парню сумму по ранению – родители купили ему квартиру. Пока не решен вопрос с выплатой боевых», — говорится в статье «Царьграда».

В начале февраля 74.RU сообщил о смерти пятерых российских военных в блиндаже Белгородской области — большинство из них оказались солдатами, проходящими срочную службу. Это произошло в январе 2025 года, когда военные прибыли на позиции в приграничье вблизи Нехотеевки.