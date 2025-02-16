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04:19, 16 февраля 2025Интернет и СМИ

Раскрыты невыгодные для Киева детали соглашения с США по полезным ископаемым

FT: соглашение по ископаемым не предусматривает военной помощи США Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Британская газета Financial Times (FT) раскрыла невыгодные для Киева детали соглашения с США по полезным ископаемым. По ее данным, договоренности не предусматривают оказания дальнейшей военной помощи Украине.

Источники издания отметили, что украинская сторона добивается более выгодных для себя условий, и отсутствие гарантий безопасности стало ключевым фактором разногласий с Вашингтоном. В тексте документа говорится, что Соединенные Штаты получают права на часть ресурсов в качестве компенсации за уже оказанную помощь, но там не говорится, что поддержка продолжится.

Собеседники агентства назвали соглашение невыгодным для Киева. США настаивают, что сделка обеспечит американское присутствие на украинской территории и поможет в сдерживании России, однако Киев считает формулировку слишком расплывчатой. Кроме того, украинцев не устраивает разрешение споров по сделке в судах штата Нью-Йорк, они отмечают, что суды не обладают необходимой для таких решений юрисдикцией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение о доступе США к ресурсам Украины. Он объяснил, что документ не готов, «не готов защитить нас и наши интересы».

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