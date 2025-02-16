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10:10, 16 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин принес присягу террористам и был задержан

РИА Новости: В Черкесске задержан мужчина, вступивший в ряды террористов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Черкесске сотрудники силовых структур задержали ранее судимого мужчину, который вступил в ряды террористической организации и, пройдя обучение по диверсионному делу, собирался уехать из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, злоумышленник сам связался с представителем террористов через мессенджер Telegram. После этого он записал видео, на котором приносит присягу организации, а также прошел обучение, которое ему прислал боевик.

В дальнейшем мужчина должен был покинуть страну, но был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 205.5 («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической») и 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ.

До этого фигурант уже был судим несколько раз.

Ранее сотрудники ФСБ уничтожили террористов, собиравшихся устроить взрыв на железнодорожном вокзале Пскова.

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