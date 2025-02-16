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12:15, 16 февраля 2025Россия

Российский губернатор сообщил о смерти мирной жительницы при ударе дрона ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил о смерти россиянки при ударе дрона ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти россиянки при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). О трагедии глава региона написал в Telegram-канале.

По сообщению Гладкова, мирная жительница находилась в автомобиле, который двигался по дороге между населенными пунктами Двулучное и Уразово в Валуйском округе региона. Чиновник отметил, что прибывшие на место взрыва медики уже не смогли помочь ей.

Кроме того, как рассказал губернатор, еще одна находившаяся в автомобиле женщина получила травмы. «Вся необходимая помощь оказывается», — сообщил он.

Ранее, 14 февраля, сообщалось, что власти начали эвакуацию хутора Высокий Краснояружского района Белгородской области. Губернатор Гладков также анонсировал выплаты гражданам и частичную компенсацию за аренду жилья до тех пор, пока власти не предоставят людям выплаты за потерянные жилища.

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